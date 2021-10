Uno scialbo Lugano battuto in Germania

Un Lugano spento e senza cattiveria agonistica è stato battuto per 6-3 a Berlino dagli Eisbären nella quinta sfida della fase a gironi della Champions League. Per i bianconeri sono andati in rete Bertaggia, Thürkauf e Stoffel. La sconfitta, a causa della contemporanea vittoria dello Skelleftea contro il Tappara Tampere, complica la qualificazione della squadra di Chris McSorley agli ottavi di finale. Questa la situazione del Gruppo E: 1. Tappara Tampere 5/10. 2. Skelleftea 5/9. 3. Lugano 5/7. 4. Eisbären Berlino 5/4.