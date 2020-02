L’avventura di Scottie Upshall all’Ambrì termina qui. A comunicarlo è stata questa sera la stessa società che rende noto di aver deciso, di comune accordo con il giocatore, di non prolungare il contratto che legava l’attaccante canadese ai biancoblù.

Il classe ’83 ha collezionato 12 presenze in maglia biancoblù a cavallo tra novembre e gennaio, impreziosite da un bottino di 4 gol e 3 assist. La società ha inoltre voluto ringraziare il giocatore «per il suo apprezzato impegno, la sua esemplare professionalità ed il grande entusiasmo che ha portato in valle e gli augura le migliori fortune sportive e professionali per il futuro».