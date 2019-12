L’Ambri Piotta sogna un nuovo trionfo. A 20 anni di distanza dal quarto e ultimo acuto della storia biancoblù. Il 28 dicembre del 1999 i leventinesi concedevano il bis, conquistando di nuovo la Continental Cup e affiancandola in bacheca alla Supercoppa europea (1999) e alla Coppa Svizzera (1962). Il tutto mettendosi alle spalle gli Eisbären Berlino, padroni di casa, l’Ak Bars Kazan e lo Zvolen. A guidare la squadra allora c’era Larry Huras. Mentre a mancare l’appuntamento con la storia furono due dei protagonisti del presente biancoblù: Luca Cereda e Paolo Duca. L’allenatore e il ds dell’Ambrì non presero parte alla trasferta europea poiché impegnati con la Nazionale ai Mondiali A juniores. Una ragione in più per provare ad agguantare la Coppa Spengler. Questa sera Fora e compagni si giocheranno l’accesso alla finalissima contro i cechi dell’Ocelari Trinec. Davanti al «proprio» pubblico, i leventinesi cercheranno di riscrivere la storia. Vent’anni dopo.