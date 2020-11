Il 25 novembre del 2000 il derby tra HC Ambrì Piotta e HC Lugano varcò i confini del piccolo Ticino. Addirittura assunse una dimensione europea. Un unicum nella storia dell’hockey cantonale, nel quadro delle semifinali della Continental Cup. Proprio quel giorno, Gianluca Mona sfidò per la prima volta in carriera i cugini bianconeri.

L’ex portiere biancoblù apre volentieri il libro dei ricordi. «Forse perché, 20 anni fa, le cose andarono piuttosto bene per il sottoscritto» ammette ridendo. E non era scontato, tutt’altro. Il motivo? «Pauli Jaks s’infortunò una settimana prima del torneo» spiega Gianluca. Prima del derby in Continental Cup ci fu dunque anche l’esordio in campionato: dapprima uno spezzone di gara contro il Davos, poi la titolarizzazione a Berna. «Avevo appena 21 anni e ricordo bene...