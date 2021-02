«Abbiamo bisogno di voi. A chi ha la possibilità chiedo un gesto d’amore. Nei prossimi giorni presenteremo alcune varianti. Voglio ringraziarvi, qualsiasi sia la scelta. Un abbraccio sincero, il vostro Presidente». Con queste poche parole, significative, Vicky Mantegazza si è rivolta via social ai tifosi dell’Hockey Club Lugano. Costretti, causa pandemia, a seguire da lontano le gesta dei bianconeri ma chiamati, per lo stesso motivo, a mostrare vicinanza e, appunto, «amore» in un momento così delicato per le finanze del club e in generale per lo sport svizzero. «Nei prossimi giorni, tramite tutti i nostri canali di comunicazione, vi presenteremo alcune possibili varianti di questo vero gesto d’amore» fa sapere Vicky nel comunicato stampa diffuso stamane. «Voglio ringraziarvi comunque tutti, qualsiasi sia la vostra scelta».