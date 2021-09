Lo scorso 22 giugno ha festeggiato i dieci anni di presidenza dell’HC Lugano. La passione di Vicky Mantegazza rimane la stessa, ma ora il club bianconero vuole tornare in alto: «Vincere è nel nostro DNA, e vorrei tanto dedicare un titolo nazionale a mio papà Geo».

Sono già trascorsi dieci anni da quando Vicky Mantegazza è diventata la presidente dell’HC Lugano. Due lustri di duro lavoro per stabilizzare il club, qualche soddisfazione sportiva rimasta incompiuta – come le due finali dei playoff perse contro Berna e ZSC Lions – e alcune delusioni di troppo. Inutile negarlo: l’eliminazione per mano del Rapperswil nei quarti di finale degli ultimi playoff brucia ancora. Ora è però tempo di voltare pagina. Il Lugano vuole tornare grande e festeggiare la conquista di un titolo nazionale – che manca...