Altri tre punti. Come quelli rimediati da Nodari all’arcata sopracciliare dopo un check di Brodin. E chissà quanti ne sono serviti per ricucire l’eroico Lajunen, colpito in pieno volto da uno slap di Gunderson nell’assalto finale del Friburgo. Sì, la quinta vittoria consecutiva è firmata con il sangue. Quello del finlandese è stato assorbito dal ghiaccio in un epilogo palpitante, al termine di una gara piacevole e meritatamente conquistata dal Lugano. Nei corridoi incrociamo Serge Pelletier, visibilmente soddisfatto, ma anche preoccupato. Sta cercando l’infermeria per accertarsi delle condizioni di Jani. Romain Loeffel, dal canto suo, sottolinea il sacrificio del compagno, sperando che non sia nulla di grave: «Non è stata una bella scena da vedere, ma Lajunen ha avuto un grande coraggio. Giocatori...