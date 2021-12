Il tempo di mezzo inizia com’era terminato il primo. Cioè con il Lugano a premere davanti a Wüthrich, in particolare con Arcobello, Guerra e Thürkauf due volte. I bernesi si fanno viva dalle parti di Schlegel con Conacher, che però fallisce l’obiettivo. Il Lugano si fa beccare con l’uomo in più su ghiaccio, ma il Berna non riesce ad approfittare della penalità. Anzi, poco meno di due minuti dal termine del power-play dei padroni di casa, i bianconeri passano in vantaggio con Elia Riva, fresco di rinnovo e al primo centro stagionale. Il Lugano, euforico, insiste e Josephs dapprima, Carr poi e infine Fazzini spediscono fuori. Chi di gol ferisce, di gol perisce. E così al 36’42’’ Mika Henauer realizza il pareggio, trafiggendo un incolpevole Schlegel. Si torna alla casellina del via e poco dopo si andrà a riprendere fiato in attesa del terzo periodo, non prima che le due squadre si annullino a vicenda una penalità per parte, a Josephs e Scherwey.

Recuperate le forze, le due squadre si danno da fare per mettersi in difficoltà una con l’altra e, grazie all’assenza di interruzioni, si va spediti. Il Lugano inizia a spron battuto, rendendosi pericoloso con Carr e Thürkauf. Dall’altro lato sono invece Untersander e Kahun a tirare verso Schlegel. L’incontro è molto equilibrato e il pubblico, presente in oltre 13 mila unità alla PostFinance Arena, si diverte. Il tempo scorre veloce e andando verso il 60’ Berna e Lugano si fanno più guardinghi, cercando di coprire in modo più deciso gli spazi, evitando di lasciare pertugi che potrebbe lanciare la corsa verso un eventuale vantaggio. Allora si inizia tirare dalla media distanza ed proprio da lì che al 49’28’’ Andersson, su suggerimento di Kahun, infila alle spalle di Schlegel una rete importantissima, aiutato anche da un errore di Boedker. I bianconeri hanno però a disposizione ancora una decina di minuti per provare a trovare almeno il pareggio, che manderebbe ai supplementari. Il Lugano tuttavia non riesce più a giocare in modo pulito. Carr è il più caparbio e intraprendente, seguito da Arcobello e Mirko Müller, il Berna si chiude a riccio e difende a denti stretti l’esiguo vantaggio. Al 57’44’’ Schlegel abbandona la porta e il Lugano approfitta per poco di due uomini in più sul ghiaccio per la precedente espulsione di Andersson. A realizzare il 2-2 è Luca Fazzini con un tiro preciso a poco meno di un minuto dal termine dei tempi regolamentari. Che si chiudono così. Si va ai supplementari