Si è concluso con una mesta sconfitta a Porrentruy il secondo weekend di campionato dell’Ambrì Piotta. Nel Giura gli uomini di Luca Cereda hanno rimediato una sconfitta per 4-0, che marca il primo successo in National League della neopromossa squadra di casa dal 1993.

A costare caro ai biancoblù è stato il primo periodo, semplicemente disastroso, nel quale i giurassiani hanno trovato la via della rete per ben tre volte con Frossard (5’24’’), Eigenmann (11’29’’) ed il ticinese Romanenghi (13’36’’). Nel secondo tempo i sopracenerini hanno tentato di raddrizzare la situazione, ma nonostante un passo avanti a livello di gioco i 20’ centrali si sono conclusi senza marcature né da una parte né dall’altra. Gli uomini di casa sono infine tornati a imperversare nel terzo conclusivo, complice anche un Ambrì vieppiù nervoso e incline a essere penalizzato. Con l’uomo in più l’ex bianconero Romanenghi ha così trovato anche la quarta e decisiva rete al 44’05’’, che ha suggellato un fine settimana da zero punti per gli uomini di Luca Cereda.