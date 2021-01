Tocca a tutti nella vita, prima o poi, prendere delle decisioni difficili. O perlomeno importanti. È ciò che ha fatto Thomas Wellinger: dopo quattro anni a Lugano il difensore dalla prossima stagione vestirà la maglia del «suo» Davos. È nato e cresciuto proprio a Davos, dove dopo aver risposto nel cassetto il sogno di diventare un calciatore ha cominciato, da ragazzino, la sua lunga carriera. «È stata una decisione – spiega Wellinger – presa soprattutto in ottica familiare. Ho girato un po’ tutta la Svizzera e mi sono sempre detto che prima o poi mi sarebbe piaciuto tornare a casa. E questo è il momento giusto per me, per mia moglie e per i nostri tre figli».

Ad inizio stagione i club avevano deciso tutti insieme di non comunicare eventuali trasferimenti fino al termine del campionato. Ed invece...