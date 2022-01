Tanti modi di vivere le emozioni di un derby. Da giovane tifoso, da giocatore, da CEO del Lugano oggi, ma anche da papà di Riccardo. È lunga la lista dei ricordi di Marco Werder legata alle sfide con l’Ambrì Piotta. «Il mio primo derby da spettatore risale alla stagione 1982-83, alla Resega, in una partita vinta addirittura 12-3 dal Lugano. Quando il difensore canadese Bob Hess segnò partendo dalla sua zona di difesa, venne giù la pista. Ero in Curva Sud, perché per i miei genitori ero ancora troppo piccolo per la Nord».

Quel gol così specialeQualche anno più tardi, John Slettvoll iniziò a dire – senza probabilmente crederci per davvero – che il derby era una partita come le altre: «Chi non è nato e cresciuto in Ticino si rende conto che si tratta di un incontro speciale, ma non lo vive come...