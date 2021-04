Non mancano gli ex nella serie dei playoff tra Lugano e Rapperswil, al via questa sera alla Cornèr Arena (ore 20.00): Suri, Nodari e Antonietti da una parte, Profico dall’altra. Lo stesso Fazzini giocò 8 partite nei Lakers in NLB, nel 2015-16. Zangger e Haussener, dal canto loro, si sono formati nelle giovanili del club sangallese. Ma il grande ex con cui parliamo oggi è un altro: Marco Werder, attuale CEO dell’HCL, fu protagonista con il Rappi tra il 1993 e il 1996.

Partiamo dall’inizio: come ci finì, nella piccola Rapperswil, il ventenne Marco Werder?«Essenzialmente per ragioni di studio. Dopo il mio secondo anno nella prima squadra del Lugano era giunto il momento di fare un passo avanti, così mi iscrissi alla facoltà di economia a Zurigo. Erano altri tempi: per trovare una nuova squadra,...