Yannick Herren – almeno fino al termine di questa stagione – è un nuovo giocatore del Lugano. Fa invece il cammino inverso Timo Haussener, che va a vestire la maglia del Friburgo. Il 30.enne ormai ex Gottéron, attaccante con 527 partite e 169 punti in NL, ha già effettuato il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. E cercherà di dimenticare al più presto un inizio di stagione traumatico: poco ghiaccio e nessun punto in 17 presenze.

Situazione insostenibile

Il rapporto con il coach del Friburgo, Christian Dubé, si è deteriorato settimana dopo settimana: «Eravamo arrivati ad un punto in cui – spiega Herren – una collaborazione tra me e il Gottéron era diventata impossibile. Io non ero più contento e non lo era più nemmeno l’allenatore. Quella di venire a Lugano è una soluzione che mi rende...