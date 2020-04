Il ticinese classe ’94 ha firmato un accordo valido con i biancoblù sino al termine della stagione 2021/2022 con opzione in favore del club per un ulteriore anno. Zaccheo, che in carriera ha collezionato 204 presenze in Swiss League con le maglie dei Ticino Rockets e dell’Ajoie (7 gol e 25 assist), è cresciuto nel settore giovanile biancoblù ed è reduce da due stagioni in Swiss League con l’Ajoie, club con il quale ha vinto l’ultima edizione della Coppa Svizzera.