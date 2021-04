Dopo il Rapperswil e il Ginevra-Servette, anche lo Zugo e gli ZSC Lions si sono qualificarsi per le semifinali dei playoff. In gara-6 i Tori si sono imposti a Berna per 1-0, facendo la differenza grazie al gol di Bachofner al 37’03’’. Avanti anche gli ZSC Lions, che hanno superato il Losanna per 3-0 con reti di Hollestein (32’58’’), Bodenmann (33’50’’) e Lasch (57’37’’). Così le semifinali: ZSC Lions -Ginevra, Zugo - Rapperswil.