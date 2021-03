Zugo in quarantena, rinviata anche la sfida con l’Ambrì

Dopo un mese senza rinvii, il campionato di hockey torna a incepparsi per colpa del coronavirus. A finire in quarantena fino al 18 marzo è lo Zugo, a causa di due casi positivi. Quattro le partite rinviate, ovvero quelle contro ZSC Lions (12 marzo), Langnau Tigers (13 marzo), Ginevra Servette (16 marzo) e Ambrì Piotta (18 marzo). Le nuove date non sono ancora state comunicate.