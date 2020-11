Lo Zugo si ritrova nuovamente a riposo forzato. Il medico cantonale ha ordinato la quarantena di tutta la squadra per dieci giorni, dopo il test positivo alla COVID-19 di uno dei suoi giocatori. I tre prossimi incontri sono quindi rinviati, tra i quali quello del 28 novembre contro l’Ambrì Piotta.

Il club della Svizzera centrale, a cui la partita prevista ieri contro il Lugano è stata annullata a causa di un problema tecnico nella galleria del San Gottardo che ha bloccato il pullman bianconero tra gli automobilisti in coda, si era già messo in quarantena preventiva il 30 ottobre scorso. I giocatori che avevano, allora, subito il test positivo questa volta non si trovano isolati.