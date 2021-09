Il fischietto di Luca Cereda, durante l’allenamento mattutino, è instancabile. In casa Ambrì Piotta si lavora sodo. La volontà di invertire la rotta è grande. Dopo le tre battute d’arresto consecutive rimediate nelle ultime uscite, l’attacco leventinese è finito sotto la lente. Le statistiche, d’altronde, parlano chiaro: zero reti segnate negli ultimi 175 minuti di gioco, peggior power-play della lega per efficacia e una percentuale di realizzazione al tiro che si attesta appena a 5,8%. «Non è il nostro miglior momento - ammette l’attaccante biancoblù Dominic Zwerger -. Ma attraversare fasi simili fa parte dello sport e quindi anche dell’hockey su ghiaccio. Non ho mai visto una squadra vincere tutte e 52 le partite di regular season in National League. Al contrario, solitamente il percorso...