Un Ambrì Piotta fiacco e discontinuo salva un punto a Rapperswil. I sangallesi si impongono ai rigori dopo aver condotto 2-0 fino al 58’01’’. Una doppietta di Zwerger nel finale, con Conz richiamato in panchina, ha permesso ai leventinesi di rendere un po’ meno amara la pillola. Ma le speranze di playoff si riducono. Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo

Dopo appena 7 secondi l’Ambrì Piotta è già in power-play, ma è Cervenka a sfiorare il gol in «shorthand». Tra errori e ritmo basso, il match non decolla. La squadra di Cereda mette più dischi sulla porta, con D’Agostini a sprecare l’unica vera occasione al 6’17’’. Al 6’59’’ una dormita leventinese permette a Kristo di sbloccare il risultato con il primo tiro in porta del Rappi. Al 15’22’’, con Fora espulso, Simek fa 2-0 deviando con il petto una conclusione di Clark.

Secondo tempo

Il periodo centrale si apre con Conz al posto di Manzato e con un power-play per parte. Dopo alcune occasioni per i padroni di casa, al 26’ Incir scappa via in contropiede e viene fermato in modo sospetto. L’Ambrì torna a vedere la porta con frequenza, ma mai con tiri davvero pericolosi. Il più minaccioso è D’Agostini con un’azione di sfondamento al 37’20’’. I Lakers si limitano ad alleggerire.

Terzo tempo e overtime

I biancoblù faticano a cambiare ritmo e al 46’ rischiano tantissimo su un contropiede di Casutt, ben disinnescato dal guantone di Conz. Al 46’53’’ un cambio scorretto dei Lakers permette all’Ambrì di giostrare per la terza volta in superiorità numerica, ma il risultato non cambia. I biancoblù non riescono a generare un momentum offensivo, spingendo Cereda a chiamare un time-out al 54’34’’. Al 55’20’’ la situazione si complica con la penalità rimediata da Zwerger. Al 56’46’’ un ingenuo fallo di Clark ristabilisce la parità numerica, poi Cereda prova il tutto per tutto togliendo Conz al 57’34’’ per sfruttare la situazione di 6 contro 4. La mossa viene subito premiata dalla rete in mischia di Zwerger al 58’01’’. A un minuto dalla fine Conz esce di nuovo e a 42 secondi dalla terza sirena ancora Zwerger segna il clamoroso e insperato pareggio. L’overtime non cambia il punteggio e ai rigori decidono Rowe e Kristo. Per l’Ambrì segna solo D’Agostini.

©CdT.ch - Riproduzione riservata