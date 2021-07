Una parvenza di protezione, una sola. Una discriminante, anche. Lo skateboard olimpico, disciplina nuova e di fatto senza età, l’ha comunque voluta mantenere. Quasi a tutelarsi e a tutelare i suoi protagonisti. Giovanissimi, lo abbiamo visto lunedì. Bambini, sì. Proprio il regolamento della categoria street, che ha mandato in orbita la 13.enne Momiji Nishiya, a loro impone il casco. Solo a loro, atleti minorenni. Per il resto, appunto, non sembrano esserci più barriere, limiti in termini di precocità sportiva. Che, a conti fatti, significa anche notorietà. E tutto quanto ne deriva. Di bello e positivo, certo. Ma non solo. Purtroppo.

«Siamo di fronte a un’evoluzione» premette il professore Franco Ascani, sociologo dello sport e componente della Commissione cultura e patrimonio Olimpico del CIO....