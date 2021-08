Hanno scritto la storia. A livello personale, certo. Ma anche del Paese e del cantone che stavano rappresentando. In vasca e in pista. Il Ticino, già, diventato d’improvviso grande, vincente, prestigioso. Grazie a Noè Ponti e Ajla Del Ponte, splendidi protagonisti di un weekend indimenticabile.

Lo chiamano «effetto farfalla». Guarda caso proprio lo stile - non si offendano i «delfinisti», partigiani della sua evoluzione - che è tornato a regalare una medaglia olimpica a un ticinese. Ricordate? Il battito d’ali che è in grado di provocare un uragano dall’altra parte del mondo. È successo. Sull’asse Tokyo-Gambarogno-Ascona. Noè e Ajla si sono battuti. Hanno preso il volo. Gioendo e piangendo, per certi versi increduli alla luce dei risultati conquistati: entrambi al termine di 100 metri pazzeschi....