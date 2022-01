Ambrì e Lugano, dopo il via libera del Governo, potranno quindi tornare a riabbracciare i propri tifosi già da sabato e, soprattutto, nell’atteso derby di giovedì prossimo. L’HCL aveva scritto lunedì alle autorità chiedendo di poter beneficiare delle stesse regole in vigore per gli altri club di National League. «Volevamo una parità di trattamento e siamo estremamente felici che il nostro invito sia stato accolto», spiega Marco Werder, CEO del Lugano. Di un «grande sollievo» parla Nicola Mona, direttore generale HCAP. «Ogni restrizione porta in dote delle inevitabili conseguenze, anche a livello finanziario». Tuttavia, secondo Mona, non tutto si è risolto con la decisione comunicata oggi: «Sotto alcuni aspetti, in particolar modo legati alla gastronomia, dovremo comunque continuare a fronteggiare...