Una rara collezione di disegni di Muhammad Ali è stata battuta all’asta a New York per quasi 1 milione di dollari. Lo riporta la Cbs.

Il pezzo più atteso, «Sting like a bee» («Pungi come un’ape») è stato venduto per 425.000 dollari, dieci volte le stime pre-asta. ll prezzo di vendita finale di tutti i lavori, 945.524 dollari, è tre stato tre volte quello delle previsioni.