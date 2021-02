I Giochi a Tokyo si faranno? Sì, no, forse. Autorità e popolazione giapponesi si dicono pessimisti e finanche contrari. Gli organizzatori, supportati dal Comitato internazionale olimpico, la pensano diversamente. Al proposito il presidente del comitato organizzatore giapponese, Yoshiro Mori, ha rilanciato con forza l’appuntamento estivo: «I Giochi si faranno, qualsiasi cosa succeda». Per Mori «Non è più il caso di discutere se si terranno o meno le Olimpiadi, ma in che modo saranno organizzate». Il presidente del comitato ha quindi aggiunto: «Cogliamo l’occasione per riflettere a una nuova tipologia di Giochi olimpici». Il tutto facendo eco ai colleghi che avevano già parlato di «un modello» per le edizioni future, che potrebbero a loro volta essere confrontate con delle crisi sanitarie simili a quella attuale.