Ruggine da coronavirus. Non è un sintomo, ma una conseguenza. Un effetto collaterale. Colpisce le squadre che finiscono in quarantena, restano lontane dalla palestra per due settimane e debuttano in campionato 24 giorni dopo la data prevista. Vincere in queste condizioni è una piccola impresa. Pretendere di farlo in modo brillante sarebbe troppo. «È stato bello tornare a giocare ed è stato bello imporci. Per il resto ci serve del tempo», commenta Salvatore Cabibbo, allenatore dei Lugano Tigers, dopo il successo casalingo contro i malmessi Starwings di un incontenibile Matthew Milon. La vittoria è maturata nell’ultimo quarto, al termine di una gara assai modesta, nella quale i bianconeri hanno avuto il grande merito di non mollare, tornando rapidamente in careggiata dopo ogni sbandata.

«Si è visto che siamo rimasti fermi per 15 giorni», prosegue il tecnico dei ticinesi. «Siamo molto imballati, abbiamo bisogno di riprendere il ritmo, ma negli ultimi 5 minuti, dopo essere passati a condurre, abbiamo gestito bene la partita nonostante la fatica e le difficoltà. Sono contento. Siamo riusciti a portarla a casa e questa era la cosa più importante».

Aspettando il vero Aw

È finita 76-69, con un ultimo quarto decisivo dopo il 54-54 del 30’. La prima frazione è stata la peggiore: palle perse, tiri corti, appoggi sbagliati, scelte insensate. La ruggine, appunto. Poi qualche segnale incoraggiante si è visto. Derek Jackson ha attaccato il ferro con più regolarità e precisione, Uros Nikolic ha trovato il feeling dalla media distanza, capitan Bracelli ha sbagliato poco o nulla chiudendo in doppia cifra. E anche l’esuberante Louissaint, non sempre lucido, ha messo punti tonificanti. Jules Aw, a corto di allenamento, è lontano dalla sua versione migliore. In futuro potrà formare una coppia di lunghi invidiabile insieme a Nikolic. Quest’ultimo ci ha messo un po’ ad aggiustare la mira, ma sin dalle prime battute si è dato da fare sotto i tabelloni: dopo appena 6’30’’ registrava 6 rimbalzi e 2 stoppate. Ha chiuso con 22 punti, 13 rimbalzi, 4 stoppate. È il leader carismatico della squadra, anche se il centro avversario, Sane, ha avuto la vita un po’ troppo facile. «Abbiamo fatto molti errori difensivi, ma miglioreremo», prosegue Cabibbo. «Di certo non ci manca la voglia di lavorare e giocare».

Largo ai giovani

Privo di due rotazioni svizzere preziose come Stevanovic (affaticato dai postumi della COVID-19) e Steinamnn (isolamento prolungato per lui), Cabibbo ha dato tanto spazio a Patrik Kovac, gettando nella mischia anche gli U23 Mina e Togninalli. «Se lo sono meritato per quanto mi hanno mostrato in allenamento, mi sono piaciuti», afferma il coach siciliano. Tanta panchina, invece, per l’ala americana Elijah Minnie, autore del primo canestro bianconero della stagione (una tripla) e di nient’altro: «Deve adattarsi al basket europeo, l’ho visto in difficoltà e ho preferito non usarlo troppo».

Chiusura con Derek Jackson: «È stata dura, sono stanco. Siamo rimasti fermi a lungo e io stesso ho avuto il coronavirus. Dobbiamo ritrovare forma e ritmo, ma abbiamo giocato abbastanza bene per vincere. E ne sono felice». Poi la mente di Derek corre alle elezioni USA: «Non sono riuscito a votare, avrei davvero voluto».

©CdT.ch - Riproduzione riservata