Dopo la rinuncia di Aigle-Martigny, torna d’attualità il tema dei Mondiali di ciclismo. A rilanciarlo, da Nizza, dove inizia il Tour de France, è il presidente dell’Unione ciclistica internazionale (UCI), David Lappartient. «I Mondiali 2020 saranno organizzati e si terranno, come previsto, dal 20 al 27 settembre. Martedì 1. settembre indicheremo la località che potrà accogliere le gare iridate», ha aggiunto il presidente dell’UCI. Si tratta ancora di valutare se il programma potrà essere presentato in forma completa, ma questo dipende anche dalle località che si sono candidate per svolgere l’evento.