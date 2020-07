I Washington Redskins devono cambiare nome. La lista di sponsor e aziende che chiede il cambio alla squadra di football si allunga: l’ultimo colosso in ordine temporale a far sentire la sua voce è FedEx. Lo fa con uno stringato comunicato: «Abbiamo reso nota alla squadra di Washington la nostra richiesta per il cambio di nome», dice FedEx, che ha il controllo dei diritti sul nome dello stadio della squadra fino al 2026 nell’ambito di un accordo da 205 milioni di dollari firmato nel 1999. L’amministratore delegato di FedEx, Frederick Smith, è anche un azionista della squadra di football.