Quest'anno, dal 14 al 19 settembre, la fondazione Football is More organizza per la 17. volta – e per la terza volta a Brunnen e Zugo - uno Special Adventure Camp.

Lo Special Adventure Camp

Dal 2016 la fondazione organizza ogni due anni nella Svizzera centrale un campo di calcio per giovani con e senza disabilità. L'obiettivo del campo è quello di promuovere la cooperazione tra persone con e senza disabilità. In varie sessioni di allenamento sotto la guida di allenatori riconosciuti a livello internazionale, ai partecipanti vengono offerte le condizioni ideali per sviluppare le loro abilità calcistiche ad alto livello. Anche fuori dal campo, verranno proposte ai partecipanti diverse attività per una settimana indimenticabile. Quest'anno, a causa della pandemia di coronavirus, le squadre di Francia, Inghilterra, Portogallo e Italia non potranno partecipare al progetto. Ma nonostante il numero ridotto di squadre partecipanti, si prospetta comunque una settimana entusiasmante. Tra i partecipanti dello Special Adventure Camp ci sono le squadre Special Needs di FC Lugano, FC Brunnen, VfB Stoccarda, SCAR Altach, e Zugo 94.

Sensibilizzazione presso scuole e società o squadre calcistiche per il tema dell’inclusione

Le scuole pubbliche di Brunnen e le giovanili del FC Brunnen e dello Zugo 94 verranno coinvolte nello Special Adventure Camp. In questo modo, gli alunni non disabili entreranno in contatto con i giovani disabili. Giocando a calcio in squadre miste, svolgendo insieme varie attività per il tempo libero e tramite dei workshop sul tema dell’inclusione, i partecipanti si avvicineranno l'uno all'altro e sperimenteranno in prima persona che le loro differenze sono meno delle loro somiglianze.

Formazione per allenatori

Lo Special Adventure Camp non offre solo calcio e divertimento per i giovani, ma anche una piattaforma per lo scambio di conoscenze tra allenatori di diversi Paesi. Quest'anno, gli allenatori del Benfica, del Liverpool FC e del Chelsea FC parteciperanno al progetto, senza le loro squadre, per lavorare insieme con altri allenatori su un programma di formazione per guidare squadre di Special Needs. Il corso verrà poi presentato alle varie associazioni calcistiche in Europa.

Walking Football – il calcio camminato

Walking Football si rivolge agli appassionati di calcio di tutte le età e di tutti i livelli di forma fisica. Poiché la corsa veloce è vietata, il calcio camminato è un’attività rivolta a tutti, che promuove la salute: questo sport è un ottimo modo per fare esercizio fisico, mantenersi in forma e socializzare con altre persone.

La fondazione Football is More terrà un torneo di questo sport a Brunnen, per la prima volta quest'anno, venerdì 18 settembre.

