Un’anticipazione del «Tages- Anzeiger» fa sorridere - seppur a denti stretti - il mondo del calcio svizzero e preoccupa invece parecchio quello dell’hockey. A partire dal 1. ottobre, si sa, cadrà il limite massimo di 1.000 spettatori per i grandi eventi. Una decisione che era stata accolta con un grosso sospiro di sollievo dai club sportivi professionistici. Le società si sono da tempo messe al lavoro per studiare piani di protezione nell’ottica del contenimento della COVID-19, aspettando le linee guida di Confederazione e Cantoni attese non prima del 2 settembre.

Solo posti a sedere

Ma, come detto, il «Tages-Anzeiger » ha pubblicato le principali condizioni inserite nel piano proposto dal consigliere federale Alain Berset che entrerebbe appunto in vigore a partire dal 1. ottobre, giorno in...