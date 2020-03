Lo sport in ginocchio? È lo scenario peggiore a corto e medio termine. A causa del coronavirus, ovviamente. Sono in effetti diverse le competizioni nazionali e internazionali che rischiano di non potersi svolgere alla luce dell’emergenza sanitaria che interessa oramai tutto il mondo. E che in modo più o meno incisivo spaventano numerose discipline. Guardiamolo, dunque, questo calendario appeso a un filo.

Playoff e playout di hockey

Il campionato svizzero di hockey è a un bivio. Oggi a Ittigen è in programma l’assemblea straordinaria della Lega, che deciderà quando, come e se terminare la stagione. Per lo svolgimento di playoff e playout, che da calendario dovrebbero scattare il 7 marzo, i club sono chiamati a trovare una soluzione sostenibile. Diversi gli scenari possibili: 1) posticipare le prime partite al 17 marzo, con il rischio di dover continuare a giocare a porte chiuse; 2) rimandare ulteriormente, accettando di disputare serie al meglio delle 3 o 5 partite ma dovendo pure rinegoziare i contratti in essere con tv e sponsor; 3) mettere fine in anticipo al campionato, decretando o meno un campione svizzero.

Super e Challenge League e calcio ASF

A Berna, questo pomeriggio, pure i vertici della Swiss Football League e i club dovranno indicare la via. Avanti a porte chiuse? E se sì ancora per quanto? Il calendario fitto (con Coppa Svizzera, competizioni internazionali ed Euro 2020) non offre grandi alternative per eventualmente rinviare e recuperare alcuni turni di campionato. Nel weekend l’ASF ha inoltre fermato tutto il calcio, interregionale e regionale. Una restrizione preventiva o potenzialmente prolungabile a tempo indeterminato?

Mondiali hockey in Svizzera

Il torneo è in programma tra l’8 e il 24 maggio a Zurigo e Losanna. Il presidente della Federazione internazionale di hockey René Fasel ha fatto sapere che una decisione circa lo svolgimento dei Mondiali sarà presa a inizio aprile.

Europei itineranti di calcio

In agenda a partire dal 12 giugno, pure gli Europei itineranti vivono nell’incertezza. La questione sarà discussa già domani ad Amsterdam, in occasione di un’assemblea urgente pianificata con le 55 federazioni affiliate all’UEFA. Per ora Nyon si è detta fiduciosa in merito all’inizio della competizione continentale a Roma. Da parte sua il presidente della FIFA Gianni Infantino ha fornito rassicurazioni sui match internazionali in programma a marzo, precisando però «di non poter escludere nulla al momento».

Olimpiadi di Tokyo

Il Comitato olimpico internazionale non esclude la cancellazione dei Giochi di Tokyo 2020 ma al contempo vuole evitare qualsiasi speculazione. In un’intervista all’Associated Press, Richard Pound, il membro più anziano del Comitato, ha dichiarato che «vi è una finestra di tre mesi per valutare». Ogni decisione potrebbe dunque essere rimandata sino alla fine di maggio nella speranza che il virus a quel momento sia sotto controllo. Ma se la situazione dovesse restare complicata «è molto probabile la cancellazione» ha indicato Pound. Le Olimpiadi sono in programma dal 24 luglio al 9 agosto.

Tennis

Il prossimo weekend torna la Coppa Davis di tennis. A causa del coronavirus la Cina ha deciso di rinunciare all’appuntamento. Giappone-Ecuador si disputerà invece a porte chiuse. Nonostante le polemiche verranno per contro giocate normalmente le partite tra Italia e Corea del Sud, in programma a Cagliari.

Automobilismo e Moto GP

In Formula 1 il Gran Premio di Cina previsto il 19 aprile a Shanghai è già stato rinviato. Ma c’è preoccupazione anche per le gare in Australia, Bahrein e Vietnam, le prime della stagione. Quanto al Motomondiale, a causa delle restrizioni di viaggio imposte agli italiani le MotoGP non correranno la gara inaugurale in Qatar. Spazio solo a Moto2 e 3.

