«Sono a casa mia qui a West Chester, Pennsylvania. Volevo solo prendermi un momento per dire che sono gay. È da un po’ che volevo farlo, ma ora mi sento finalmente abbastanza a mio agio da condividerlo». Con queste parole Carl Nassib, defensive lineman dei Las Vegas Raiders, ha fatto coming out su Instagram, il primo fra i giocatori di NFL in attività.

«Tengo alla mia privacy e non cerco pubblicità, penso solo che rappresentazione e visibilità siano molto importanti (per la comunità gay, ndr). Spero che un giorno video come questo e tutto il processo di ‘‘coming out’’ non siano più necessari. Ma fino ad allora farò del mio meglio per promuovere una cultura volta all’accettazione».

Il difensore, scelto dai Cleveland Browns nel terzo turno del draft NFL 2016, ha poi fatto sapere che avrebbe donato 100 mila dollari (quasi 92 mila franchi) a The Trevor Project, un’organizzazione per la prevenzione del suicidio e l’intervento in caso di crisi per i giovani appartenenti alla comunità LGBTQ+.

Nassib ha ringraziato la famiglia, gli amici e il mondo della NFL, tra Lega, allenatori e giocatori: «Non sarei stato in grado di fare questo passo senza di loro», ha scritto. «Sono stato accolto con il massimo rispetto e accettazione».

Un coming out storico

Quello di Nassib è il primo coming out fra i giocatori della NFL ancora in attività. Prima di lui altri professionisti, come il linebacker dei Dallas Cowboys Jeff Rohrer, avevano dichiarato la propria omosessualità, ma solo dopo il ritiro. Per questo motivo Nassib potrebbe fare da apripista, come auspicato dal commissario della NFL Roger Goodell: «La NFL è fiera di Carl per aver coraggiosamente condiviso la propria verità», ha detto Goodell. «La rappresentazione conta. Condividiamo la sua speranza che un giorno, presto, le dichiarazioni come la sua non saranno più degne di nota mentre marciamo verso la piena uguaglianza per la comunità LGBTQ+. Auguriamo a Carl la migliore fortuna per la prossima stagione».

