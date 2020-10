Il coronavirus perturba di nuovo la Super League. La partita fra Zurigo e Basilea, classico del nostro campionato in programma oggi alle 16.00, è stato rinviato a poche ore dal calcio d’inizio. La decisione è stata presa in seguito alla positività di un calciatore basilese, emersa sabato sera. Dopo un consulto con il medico cantonale, tutta la squadra renana è stata posta in quarantena, staff compreso, per una durata imprecisata.