Il Crus ha schierato una formazione per certi versi sfrontata. Ancora, sì. Con Lungoyi, Abubakar, Bottani e Celar, tutti dal primo minuto. Ne è uscito un primo tempo sbilanciato, nella misura in cui il Lugano ha spesso attaccato, ma in non poche occasioni ha prestato il fianco alle ripartenze del Servette. Oddio, anche i ginevrini hanno in parte giocato col fuoco, lasciando totale libertà (o quasi) sul fronte offensivo a Imeri, Schalk, Stevanovic e Kyei. E proprio quest’ultimo, al 16’, è scappato via a Maric e Daprelà dopo una veloce transizione orchestrata da Clichy. L’attaccante dei granata ha impegnato Saipi con il piattone destro e sulla respinta, come un falco, si è fiondato Imeri, siglando il provvisorio vantaggio ospite. Provvisorio perché il Lugano non si è arreso. E, sotto la regia di un ispirato Lovric, ha continuato a cercare il fraseggio giusto per colpire. Di fatto, è servito un quarto d’ora circa. Al 30’ una bella triangolazione tra Ziegler, Sabbatini e Celar ha infatti liberato Bottani al tiro: il suo destro, secco, è però stato murato dalla mano malandrina di Severin. Rigore sacrosanto, sul quale Jaccottet non ha esitato. Dopo i recenti errori dal dischetto, da ultimo quello di Ziegler in Coppa mercoledì sera, sugli undici metri si è presentato Celar. E la scelta è stata pagante, dal momento che il destro a incrociare del ceco si è infilato alle spalle di Frick. Uno a uno e nuove prospettive per Cornaredo, caloroso nonostante il grigio e la pioggia. Prima della pausa, comunque, sui taccuini hanno trovato spazio solo tre episodi: una traversa di Schalk (tuttavia in posizione di fuorigioco), un colpo di testa ravvicinato di Daprelà dopo angolo dalla destra e un brivido sul finire di tempo, con Saipi bravo a neutralizzare Kyei da posizione defilata.