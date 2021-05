Da una parte ci sono due vecchietti terribili. Rafael Nadal e Novak Djokovic, gli storici rivali di re Roger. I tre, insieme, fanno 58 titoli del Grande Slam. Una follia sportiva. Rafa e Nole – a 34 e rispettivamente 33 anni – sono sempre lì: classe, carisma, forza fisica da vendere. Non più tardi di domenica si sono presi a pallate per quasi tre ore in una finale del Masters 1000 di Roma di altissimo livello. Il maiorchino – che si è imposto al Foro italico – sente odore di 14. trionfo al Roland Garros: nessuno mai, come lui, sulla terra battuta. Nole, vincitore del primo Major stagionale, in Australia, non molla invece il primo posto della classifica ATP.

Dall’altra ci sono i giovani rampanti. Forse non è più nemmeno giusto chiamarla la «new generation». Si tratta ormai di atleti affermati,...