9 febbraio del 2001. Dopo sette giorni di trattative intense, il FC Lugano annuncia l’ingaggio di Kubilay Türkyilmaz. Il bomber della Nazionale arriva in prestito dal Brescia. Ma anche con l’etichetta di giocatore legato alla rivale di sempre: il Bellinzona. «Di quella firma, però, non mi pento» ci dice Kubi a vent’anni di distanza.

Il tifoso granata, d’altronde, sembra aver perdonato quel trasferimento per certi versi clamoroso. E quanto avvenuto lo scorso dicembre, in casa ACB, è lì a dimostrarlo. Sollecitato dalla società tramite un gioco a eliminazione su Instagram, il popolo bellinzonese ha incoronato Kubilay Türkyilmaz. Sì, preferendolo ad altre leggende quali Manuel Rivera, Mario Sergio, Paulo Cesar o ancora Mauro Lustrinelli. «Io, tuttavia, non ne ho mai fatto una questione di bandiera»...