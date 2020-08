Contro i pronostici della vigilia, il Lipsia ha raggiunto le semifinali di Champions League battendo 2-1 l’Atletico Madrid. I tedeschi sono passati in vantaggio nel primo tempo con Olmo per essere poi raggiunti all’inizio della ripresa da un gol di Joao Felix. A due minuti dal termine Adams ha sancito il risultato finale. Ora il Lipsia incontrerà il PSG per l’accesso alla finale di domenica 23 agosto.