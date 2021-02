Da brutto anatroccolo a cigno maestoso nel breve volgere di 24 ore. Malmenato la sera precedente dal Ginevra, il Lugano si è preso una rivincita con tanto di interessi: non avevano mai segnato sette reti in stagione, i bianconeri. Reazione doveva essere e reazione è stata insomma. E a fare la differenza, più di mille noiose questioni tattiche, è stata l’attitudine di Arcobello e compagni. Il Lugano stavolta è sceso in pista deciso, con quella grinta indispensabile per venire a capo di una squadra come il Ginevra, ricca di talento e «rognosa» al tempo stesso.

Riecco i leader

Di fatto alla Cornèr Arena non c’è stata partita. Come la sera precedente, è vero, ma stavolta a sorridere è stato il Lugano. E allora, come aveva chiesto Pelletier, i leader sono saliti in cattedra. Soprattutto in fase offensiva:...