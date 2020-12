Niente da fare per il Lugano alla Bossard Arena. Passati in vantaggio al 9’ grazie a un gol di Heed in doppia superiorità numerica, i bianconeri sono stati sconfitti 5-2 dallo Zugo. Decisivo il periodo centrale, nel quale i padroni di casa hanno trovato tre reti. Hofmann (doppietta per lui) e compagni hanno fatto valere la loro classe, mettendo spesso in difficoltà i ticinesi con delle lunghe fasi di possesso del disco. Per mezzora abbondante la squadra di Pelletier è rimasta perfettamente in partita, poi due reti in 23 secondi hanno permesso ai Tori di scappare sul 4-1. La lunga quarantena non è insomma stata ancora assorbita del tutto, come era del resto prevedibile. Da segnalare i debutti in National League del giovane difensore Jari Näser e del portiere italiano Davide Fadani, subentrato a Schlegel dopo la quarta rete dello Zugo. Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo

Walker è pericoloso dopo appena 13 secondi, poi è lo Zugo a impegnare ripetutamente Schlegel. Tra il 2’ e l’8’ il Lugano conquista tre superiorità numeriche: la prima serve unicamente a spezzare il ritmo dello Zugo, la seconda a trovare fiducia in attacco e tiri in porta, la terza a segnare il gol del vantaggio in 5 contro 3 grazie a uno slap al volo di Heed all’8’39’’. I bianconeri vivono una fase positiva, fino al 16’, poi i padroni di casa tornano a controllare a lungo il disco in zona offensiva. Al 16’15’’ Schlegel è miracoloso su Thorell, ma 22 secondi dopo deve capitolare su un tiro di Alatalo deviato da Heed per l’1-1.

Secondo tempo

Passano 40 secondi e lo Zugo si porta sul 2-1 con un gran tiro di Hofmann, ancora deviato da Heed. Il Lugano sfiora subito il pareggio con Morini e centra un’asta con Boedker al 23’30’’. I padroni di casa, però, continuano a mettere pressione. Al 27’10’’ è Hofmann a colpire la traversa. I bianconeri trovano meno sbocchi e non sfruttano le loro chance, al contrario di Klingberg che al 32’38’’ sfugge al debuttante Näser e infila il 3-1. Appena 23 secondi dopo Diaz firma il 4-1. Pelletier inserisce Fadani per Schlegel: l’italiano compie la sua prima grande parata in National League al 37’ a tu per tu con Alatalo, rientrato da una penalità.

Terzo tempo

Si riparte con un fallo di Lammer su Genoni dopo 14 secondi, ma lo Zugo non sfrutta il suo primo power-play della serata. Al 44’24’’ Morini ridà speranza ai bianconeri realizzando il 4-2 con un bel tiro in avvitamento da posizione ravvicinata. Al 48’ è di nuovo Lammer a farsi espellere, ma Fadani e il box-play resistono. I padroni di casa tendono a giochicchiare, badando soprattutto all’estetica. I bianconeri provano a rientrare in partita, ma hanno poco controllo del disco e solo rare occasioni per colpire. Al 56’23’’ i Tori ritrovano concretezza segnando il 5-2 con Hofmann. All’origine della rete vi è un brutto errore di Lajunen, che serve Kovar da dietro la porta. La gara si conclude con il Lugano in doppia inferiorità numerica.

IL TABELLINO

Zugo – Lugano 5-2 (1-1, 3-0, 0-1)

Reti: 9’ Heed (Boedker, in 3c5) 0-1. 17’ Alatalo (Martschini) 1-1. 20’40’’ Hofmann (Genoni) 2-1. 32’38’’ Klingberg 3-1. 33’01’’ Diaz (Thorell) 4-1. 45’ Morini (Bertaggia) 4-2. 56’ Hofmann (Kovar) 5-2.

Arbitri: Lemelin (USA)/Fluri; Cattaneo/Kehrli. Penalità: 4x2’ c. Zugo; 4x2’ c. Lugano.

Zugo: Genoni; Diaz, Geisser; Cadonau, Alatalo; Schlumpf, Stadler; Wüthrich; Martschini, Kovar, Thorell; Simion, Senteler, Hofmann; Klingberg, Albrecht, Zehnder; Thürkauf, Leuenberger, Bachofner.

Lugano: Schlegel (34’ Fadani); Heed, Riva; Chiesa, Wellinger; Nodari, Wolf; Näser, Vedova; Bodker, Herburger, Bertaggia; Walker, Lajunen, Morini; Bürgler, Arcobello, Fazzini; Traber, Romanenghi, Lammer.

Note: Lugano senza Sannitz, Zurkirchen (infortunati), Antonietti, Loeffel e Suri (ammalati).

GLI ALTRI RISULTATI

Davos - Bienne 4-5 d.s. (2-1 1-2 1-1 0-1). Losanna – Rapperswil Lakers 5-3 (1-1 1-1 3-1).

Classifica : 1. Zugo 17/37. 2. Losanna 18/36. 3. ZSC Lions 17/35. 4. Friburgo 18/34. 5. Ginevra 15/27. 6. Rapperswil 20/23. 7. Lugano 14/22. 8. Bienne 16/21. 9. Ambri-Piotta 19/21. 10. Davos 17/20. 11. Berna 16/16. 12. Langnau Tigers 17/14.

©CdT.ch - Riproduzione riservata