Il Lugano si scatena, la rivincita è servita

Pronti, via e il Lugano passa in vantaggio: al 1’00’’ Boedker sfrutta un rebound concesso da Manzato. Al 6’16’’ arriva il raddoppio: lo mette a segno Jani Lajunen con un preciso polsino dalla media distanza. Il Ginevra però reagisce subito e Rod, 25’’ più tardi, firma il 2-1. Al 15’02’’ i bianconeri possono giocare per la prima volta in superiorità numerica (espulso Karrer per bastone alto): al 16’17’’ Mark Arcobello realizza in mischia la rete del 3-1.