Seconda vittoria consecutiva per il Lugano di Mattia Croci-Torti. Che no, non vuole saperne di fermare la propria avanzata. A Cornaredo i bianconeri hanno battuto 2-0 il Losanna, fanalino di coda della Super League. È stato un successo meritato, ma al contempo sofferto. O meglio, azzardato. I padroni di casa hanno infatti sprecato l’inverosimile - colpendo anche un palo - prima di passare con Ziegler. Il difensore ha trasformato un rigore accordato al 77’ per un fallo commesso sul subentrato Amoura. Nei minuti finali il Lugano ha anche rischiato qualcosina, riuscendo però a raddoppiare sempre con Amoura. E guadagnandosi una serena pausa per le nazionali.