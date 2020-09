Seconda partita di campionato e seconda vittoria per i ticinesi che tornano da Basilea con un modesto 10 a 14.

In un clima invernale, freddo, pioggia e forte vento, i bianconeri partono bene sprecando una netta occasione per andare subito in meta. Forse pensano che sia tutto facile e questo è un grosso errore di superficialità. Il Basilea non ci sta e inizia a giocare meglio su tutti i fronti, mette maggiore cattiveria nei punti di incontro e chiude il Lugano nei propri ventidue, con un ottimo gioco al piede e sfruttando il vento a favore.

Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio 5 a 0, uno score che sta stretto a Basilea per quanto visto in campo.



Con il cambio di campo e vento alle spalle, il Lugano fatica ancora, ma finalmente riesce a segnare due volte e si porta nel giro di poco tempo avanti di nove punti, un margine che potrebbe dare tranquillità.

Tutto però gira storto in questo sabato pomeriggio, ancora scelte di gioco lontane dal piano concordato portano il Basilea a ridosso della linea di meta del Lugano e ad una segnatura a pochi minuti dalla fine che riapre il match.

Coach Borghetti ed il suo staff sono preoccupati dall’involuzione che la squadra ha avuto sia sul piano difensivo che in attacco, scelte di gioco completamente sbagliate e giocatori spenti, tanto da far fatica a trovare un migliore in campo tra i bianconeri.

Non basta certo pensare che la causa sia il cambio di mezza squadra tra ruoli e nuovi inserimenti, dovuto a infortuni e indisponibilità dell’ultimo momento, occorre lavorare di più sulla tecnica individuale e sulla gestione del match, vera è propria nota dolente della giornata.

A rallegrare tutti la notizia arrivata da Yverdon, dove i giovani luganesi dell’U 16 hanno espugnato il campo della franchigia Entente Tres Lacs, una soddisfazione per il nostro club per la prima vittoria stagionale della compagine juniores.

Formazione

15 Dies (Bernasconi), 14 Leonardi , 13 Mazzi (Kleiner) 12 Gaggioni 11 Abaleo , 10 Serventi, 9 Iandiorio, 8 Vettorel, 7 Di Rosa (Cattini) (Pellegrini), 6 Agustoni ,5 Gianini, 4 Santarelli A. , 3 Paruscio , 2 Cremonesi, 1 Cocchiarella

N.E: Polti, Vellupilai,Togni

©CdT.ch - Riproduzione riservata