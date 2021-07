Il maltempo non ha rovinato la Biasca Climb +2000

Sabato scorso si è svolta la prima edizione della gara podistica di montagna Biasca Climb +2000. La partenza è avvenuta alle otto in punto presso il centro sportivo del Vallone con un meteo molto favorevole. Le tempeste della scorsa settimana non hanno per fortuna vanificato l’opera dell’ente turistico che ha preparato al meglio i sentieri della competizione, permettendo a tutti quanti di godere del meraviglioso territorio del comprensorio di Biasca e della Val Pontirone e approfittare della giornata per scoprire zone molto interessanti anche per escursionisti e famiglie. La salita ha toccato nella prima parte diverse località come In Pianézz, Monte del Trèdas, In C’anvásgia, A Metüsc, In Pieisgèra e l’Alpe di Compiett. Qui un ristoro e l’accoglienza degli abitanti estivi del luogo hanno rinvigorito i corridori che hanno poi affrontato la seconda parte, più alpina e ripida passando da Pontima, Sprügh, Alpe di Lago per raggiungere il traguardo posto sulla Forcarella omonima a 2256 metri di quota. Nella categoria maschile ha vinto Sergio Bonaldi (ITA) in 1 ora e 35 minuti, seguito dagli ottimi Andrea Cairoli e Edo Rossetti. Nelle donne ha invece trionfato Lisa Boschetti (SUI) in 1 ora e 57 minuti, tallonata a breve distanza dalle fortissime Sofia Pezzatti e Valeria Cattaneo. La premiazione è stata fatta presso la Capanna Cava (UTOE Biasca) che ha riservato a tutti una calorosa accoglienza. Da segnalare anche la presenza tra i partecipanti del direttore generale del Gruppo CdT, Alessandro Colombi, che ha chiuso la gara con un buon tempo.