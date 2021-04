Si chiude un capitolo importante per la Nazionale di basket. Dopo la partenza di coach Barilari, oggi è stato Dusan Mladjan a dire addio alla maglia rossocrociata. Il comunicato di Swiss Basket è arrivato poco dopo mezzogiorno, accompagnato da una faccina triste: Dusan Mladjan mette fine alla sua carriera internazionale. «L’ho fatto per varie ragioni», ci dice il 34.enne della SAM Massagno. «Sono nel giro della Nazionale maggiore da quando avevo 17 anni. Il mio esordio risale al 2003. Insomma, sono state parecchie le estati dedicate alla maglia rossocrociata. Non sono più un ragazzino, il mio corpo ha bisogno di maggior riposo. Inoltre ho una famiglia numerosa, con tre bambini, e anche gli impegni extra-cestistici sono aumentati. Infine, il fatto di aver mancato la qualificazione ai prossimi Europei ha accelerato la decisione».

Fino all’ultimo, Dusan ha dato tanto alla Svizzera, di cui è stato anche capitano. Eppure qualche anno fa la Federazione aveva deciso di escluderlo, nell’intento di ringiovanire i ranghi: «Fu una scelta scellerata, soprattutto per una piccola realtà come la nostra, che non ha un bacino infinito a cui attingere. Nessuna nazionale lascia a casa i suoi elementi migliori per l’età. Non lo fanno la Spagna e la Serbia, perché dovrebbe farlo la Svizzera? Per fortuna i dirigenti hanno capito l’errore e mi hanno richiamato. Insieme abbiamo vissuto altri bellissimi momenti».

Vittorie di prestigio

I ricordi si sovrappongono, ma il talento di origini serbe ne individua alcuni davvero speciali: «Non dimenticherò mai il torneo d’esordio nella Nazionale maggiore, a 17 anni, su chiamata di Renato Carettoni. Segnai ben 30 punti contro il Portogallo. Vissi anche un bellissimo Europeo U20, chiuso come miglior realizzatore. E poi ci sono state alcune vittorie di grande prestigio, come quella del 2014 con la Russia o quella dell’anno scorso con la Serbia, da me decisa all’ultimo secondo».

Mai al completo

Nel momento del commiato, non manca un po’ di amarezza: «Il rammarico più grande è non aver mai potuto giocarci una qualificazione con tutti i migliori uomini a disposizione. Ne sono convinto: al completo avremmo raggiunto almeno un Europeo. Soprattutto negli anni in cui ci si giocava tutto in estate, con i grandi campionati fermi. Quando ci ricapiterà di avere contemporaneamente due giocatori in NBA come Capela e Sefolosha e uno in Eurolega come Brunner? Purtroppo la Federazione non è mai riuscita a riunire tutti questi talenti. Riuscite ad immaginare quei tre campioni inseriti in una squadra comprendente anche me, Vogt, Buscaglia, Stockalper e gli allora giovanissimi Kazadi, Kovac, Marko Mladjan e Cotture? Dal 2010 ad oggi, avremmo potuto ottenere di più. Peccato. Ora la Nazionale dovrà avviare un nuovo ciclo, ripartendo da alcuni ragazzi del vecchio gruppo che potranno garantire ancora 4-5 anni di qualità. Però non so se dietro ci siano dei giovani pronti a subentrare».

Il quintetto perfetto

Ma per Dusan, quale sarebbe il quintetto ideale riunendo questi 18 anni di Nazionale? «Se mi concedete di giocare come guardia, devo mettere Harold Mrazek in regia. All’ala piccola Thabo Sefolosha, sotto canestro Greg Brunner e Clint Capela. E come sesto uomo mio fratello Marko».

