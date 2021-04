«La causa dell’incidente è stata determinata, l’indagine è conclusa, ma non riveleremo quanto appreso». Questo, in sostanza, quanto espresso dallo sceriffo della contea di Los Angeles, Alex Villanueva, riguardo a quanto scoperto dagli investigatori che si sono occupati di analizzare la scatola nera del SUV Genesis alla guida del quale Tiger Woods ha avuto un grave incidente poco più di un mese fa.

Il mezzo guidato dal campione di golf aveva attraversato le due corsie opposte e, uscito di strada, si era fermato solo dopo aver sradicato un albero. Si era detto allora che Woods fosse sopravvissuto «per miracolo»: diversi infatti gli interventi chirugici da lui subiti a causa delle numerose ferite riportate.

Le indagini

Secondo quanto riportato da NBC News, gli investigatori non avrebbero chiesto, dopo l’incidente, un mandato per ottenere dei campioni di sangue dello sportivo, campioni che avrebbero potuto essere utilizzati per delle analisi. «Nel 2017», sottolinea il portale web della rete televisiva, «Woods si era fatto ricoverare in una clinica per risolvere un problema di dipendenza da farmici prescrittigli», e questo dopo esser stato sorpreso alla guida in stato alterato.

I detective, tuttavia, avrebbero però analizzato la «scatola nera» del mezzo guidato da Woods, grazie alla quale sono stati in grado di ricostruire gli avvenimenti di quel giorno. Ieri, durante un intervento in diretta sui social media, lo sceriffo Villanueva ha affermato che «la causa è stata determinata, l’indagine è conclusa», ma «gli investigatori hanno bisogno del permesso di Woods per rilasciare informazioni sull’incidente. Abbiamo contattato Tiger Woods e il suo staff, ha continuato Villanueva. «C’è qualche problema di privacy nel rilasciare informazioni sull’indagine, quindi saremo in grado di rendere pubblico tutto quanto scoperto solo dopo aver ottenuto il permesso dell’interessato».

Nessuna denuncia contro Woods

Sempre secondo NBC News, Greg Risling (un portavoce del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles) avrebbe confermato con una e-mail mercoledì che, riguardo all’incidente, «nessuna denuncia per crimini o infrazioni contro Woods è stata presentata» attraverso il loro ufficio.

Una privacy da «VIP»

Il particolare tatto messo in campo dalle forze dell’ordine di Los Angeles nel gestire l’incidente di Woods non è piaciuto a tutti. Secondo Joseph Giacalone, professore al John Jay College of Criminal Justice e sergente della New York City Police in pensione, «non si è mai visto un dipartimento chiedere il permesso in questo modo» prima di rilasciare informazioni riguardanti incidenti simili. Secondo Giacalone, «se la vittima non fosse stata una celebrità, gli agenti molto probabilmente non avrebbero chiesto il suo permesso prima di rendere pubblico quanto scoperto». Un’esitazione, quella dello sceriffo, non giustificabile «nemmeno se alla base dell’incidente ci fosse stato un problema di salute avuto da Woods mentre era alla guida: le autorità avrebbero potuto semplicemente riferire che si è trattato di un’emergenza medica, senza fornire ulteriori dettagli».

Ormai la frittata è fatta, sottolinea Giacalone, e i legali di Woods potrebbero non concedere la pubblicazione di quanto appreso durante le indagini: «Non penso che una simile possibilità sarebbe stata concessa a un cittadino qualsiasi», conclude il professore.

