Il campionato PGA 2022 non si svolgerà sul percorso Trump Bedminster nel New Jersey. Lo ha annunciato la PGA (Professional Golf Association) degli Stati Uniti, istanza che organizza il torneo del Grande Slam. «Il Consiglio di amministrazione della PGA ha deciso di sciogliere l’accordo», ha scritto il presidente Jim Richardson in un comunicato diffuso via Twitter. L’annuncio fa seguito ai numerosi appelli lanciati nel mondo del golf ai dirigenti dello sport per distanziarsi dal presidente degli Stati Uniti dopo i fatti di Capitol Hill e la profanazione del Congresso che ha istigato. La rivista Golfweek cavalca l’argomento ed esorta a rompere ogni legame con Trump, da sempre appassionato della disciplina.