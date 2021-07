Quando contattiamo Stefano Maggioni, ovviamente sa già per quale motivo l’abbiamo fatto. Il presidente della Nuoto Sport Locarno ha un po’ la voce stanca, ha fatto le ore piccole e non è ancora andato a coricarsi. E forse nemmeno lo farà, oggi. La medaglia di bronzo di Noè Ponti nei 100 delfino alle Olimpiadi di Tokyo vale bene una notte e una giornata insonni.

Allora, presidente, come sta?

«Benissimo. Non so che altro dire. Sono un po’ frastornato, è stata una nottata lunga, un’Olimpiade ancora più lunga. È stato un momento entusiasmante per la Svizzera, per il Ticino e, naturalmente, per la società che rappresento».

Immaginiamo avesse puntato la sveglia per vedere in TV la gara di Noè.

«In realtà non è stato necessario, l’adrenalina in corpo era molto alta. L’eccellente risultato di Noè (la partecipazione...