Forse - e in attesa di conferme è meglio sottolineare con un pennarello rosso il «forse» - la pausa ha davvero fatto bene al Lugano. I bianconeri si sono risvegliati dal letargo fuori stagione al quale si erano abbandonati in ottobre e si sono imposti con pieno merito nel quarto derby stagionale. A fare la differenza - in estrema sintesi - è stata la ritrovata carica agonistica della formazione di Chris McSorley.

Il Lugano ha ritrovato il piacere di lottare, di soffrire e di stringere i denti anche nei momenti più difficili. Più della qualità del gioco, a decidere è insomma stata l’attitudine. L’Ambrì Piotta dal canto suo per lunghi tratti non ha demeritato e nelle fasi finali dell’incontro - quando era però ormai troppo tardi - ha anche provato a rifarsi sotto. Il Lugano ha però dato di più...