Niente da fare. La Svizzera non tornerà a partecipare a un Europeo, 67 anni dopo l’ultima volta. Nella sfida decisiva delle qualificazioni contro la Finlandia, i rossocrociati sono stati sconfitti per 92-84. E il successo ottenuto poco più tardi dalla Serbia con la Georgia ha definitivamente escluso dai giochi i rossocrociati. A Tbilisi la squadra guidata da Gianluca Barilari era chiamata a una vittoria con almeno 6 punti di scarto. Questo lo scenario perfetto per realizzare con un turno d’anticipo il sogno europeo. Per lunghi tratti, la partita con la Finlandia si è però tramutata in un incubo, con gli elvetici in ritardo di ben 27 punti alla fine del terzo tempo. A nulla è poi valso il tentativo di rimonta nel periodo finale.