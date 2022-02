È stato il secondo Super Bowl nella storia per i Rams, che hanno sconfitto i Bengals 23-20 nell’emozionante finale di domenica con Cooper Kupp che ha catturato il passaggio di Matthew Stafford per realizzare il touchdown decisivo a 85 secondi dalla fine.

La vittoria a sorpresa è stata di per sé una vendetta sul leggendario quarterback, che li aveva privati del titolo nel 2018, vincendo poi il suo sesto anello con i New England Patriots. E come Tampa Bay l’anno scorso, L.A. è finalmente riuscita a laurearsi campione giocando un Super Bowl nella sua arena di casa.

Beckham Jr. infortunato Il primo tempo nell’avveniristico SoFi Stadium di Inglewood pareva totalmente a favore dei Rams: touchdown di Beckham e Kupp (13-3). Tuttavia, nel secondo quarto, i Bengals con il passare dei minuti sono saliti in termini di gioco e intensità. Un drive bellissimo e ben costruito ha consentito a Cincinnati di riaprire tutto sul 13-10. Los Angeles, quindi, ha dovuto fare i conti con l’infortunio al ginocchio sinistro di Beckham Jr. Nell’ottobre 2020, mentre giocava per i Cleveland Browns, OBJ aveva subito una rottura del legamento crociato contro gli stessi Bengals. La maledizione si è ripetuta, mettendo momentaneamente fuori gioco la sua squadra.

Il terzo quarto è stato tutto di marca Cincinnati. La franchigia è parsa come rinfrancata dall’half-time show con il top dell’hip hop, rappresentato per l’occasione da Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blidge e 50 Cent come ospite a sorpresa. Joe Burrow ha sparato una sorta di «Ave Maria» per 75 yards per Tee Higgins nel primo drive. Touchdown e sorpasso sul 17-13, allungatosi a 20-13 con il field goal di Evan McPhaerson. Los Angeles ha provato a scuotersi, ma la difesa di Cincinnati ha concesso al massimo un calcio di Matt Gay dalle 52 yards (20-16).