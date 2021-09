Testimonial della Ryder Cup che si giocherà nel 2023 sul campo Marco Simone di Roma, Renato Paratore ha trascorso una giornata al Golf Club Lugano. Al suo fianco il giovanissimo Leonardo Righetto, junior della sezione luganese e allievo di Paolo Quirici. Una giornata conviviale baciata dal sole. Diciotto buche all’insegna della promozione di un giovane talento. Ma, soprattutto, l’invito di un’azienda tecnologica - la Illiar S.A. di Balerna - che guarda al futuro promuovendo tecnologie sostenibili nel territorio. Paratore, cresciuto a Roma e ora residente a Dubai, è un globetrotter del circuito. Uno dei tanti azzurri che tengono alta l’immagine del golf. Due i successi conquistati finora in Europa. Quattro anni fa, nel 2017, si impose in Svezia (Nordea Masters). Nella scorsa stagione firmò il British Masters, in Inghilterra. «A fine agosto ero a Crans Montana - dice sorridendo - e dopo la terza giornata ero al comando. Ho chiuso la gara al 7. posto, che è un buon risultato. La settimana successiva ero a Roma per l’Open d’Italia. Purtroppo non ho superato il taglio. Stessa sorte a Wentworh nel BMW PGA Championship».